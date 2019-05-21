Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı, 60 yıl sonra Balı Civelek'i oğlu Bedir'e kavuşturdu. Nurten Ceylan, geçtiğimiz gün Müge Anlı canlı yayınına çıkarak anne bir, baba ayrı olan Bedir isimli kardeşini bulmak için yardım istedi. 1 yaşındayken evlatlık verilen Bedir Bey, 60 yıl sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında geniş bir aileye sahip oldu. Mucize gibi olan bu kavuşma, Müge Anlı ve izleyicilerini gözyaşlarına boğdu...
Müge Anlı canlı yayınında film gibi hayatlar! 60 yıl sonra oğlunu ilk kez gören annenin gözyaşları...21.05.2019 11:07
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