Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı! Psikolojik sıkıntıları ve öfke problemi olan Engin Karakollu'nun babası Arif Karakollu, canlı yayında oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Annesi, kardeşi ve babasını döven,15 aydır kayıp olan Engin Karakollu'yu babası neden öldürdü? 9 Nisan Müge Anlı canlı yayınında gelen cinayet itirafı ile stüdyo karıştı! Baba Arif Karakollu, Müge Anlı canlı yayınında tüm detayları anlattı. İşte 9 Nisan Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...
Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı! Engin Karakollu'nun babası: Oğlum bana cinsel tacizde bulunacaktı...09.04.2019 11:42
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