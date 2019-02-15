Müge Anlı canlı yayında ortaya çıkan babası Abdullah Gazi Akbıyık'ı öldüren genç kız gözaltına alındı! 15.02.2019 11:24

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınından sonra gelen sarsıcı itiraf üzerine polis ekipler Müge Anlı stüdyosuna geldi. Abdullah Gazi Akbıyık'ın eşi Kıymet Hanım ve kızını gözaltına aldılar. Savcılıkta ifade veren anne - kız, ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edilecek.