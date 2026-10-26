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Freni boşalan beton mikseri otomobile çarparak devrildi: 3 yaralı! O anlar kamerada

Freni boşalan beton mikseri otomobile çarparak devrildi: 3 yaralı! O anlar kamerada

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Çorum'da freni boşalan bir beton mikseri, aynı yönde seyreden otomobile arkadan çarparak devrildi. Çarpmanın şiddetiyle otomobil orta refüje çıkarken devrilen mikserin sürücüsü ile otomobildeki iki kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Mikserde mahsur kalan sürücüyü kurtarmaya çalışan bir vatandaş da cam kesiği nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Hızla ilerleyen mikserin otomobile çarptığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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