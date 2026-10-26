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Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson dizi projesi için İstanbul'a geldi: Türkiye'de olmaktan mutluyum

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson dizi projesi için İstanbul'a geldi: Türkiye'de olmaktan mutluyum

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Dünyaca ünlü ABD'li boksör ve oyuncu Mike Tyson, bir dizi projesi için ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tyson, gerçekleştireceği dizi projesi sebebiyle heyecanlı ve Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Derbi karşılaşması öncesinde yöneltilen sorulara yalnızca Brezilya ve Arjantin liglerini takip ettiğini belirterek yanıt veren efsane boksör, ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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