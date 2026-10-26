Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 16:06

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde 21 Ekim 2026'da meydana gelen kuyumcu saldırısına ilişkin yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kız arkadaşına kolye almak isteyen Dilşad D. ile kuyumcu arasında fiyat nedeniyle yaşanan tartışma ve şüphelinin başka bir müşteriyle sözlü tartışması yer aldı.

Dükkândan çıkarıldıktan sonra silahla geri dönerek ateş açtığı belirtilen şüpheli, olayın ardından Çatalca'da yakalandı. Saldırı sırasında yakındaki eczanede çalışan bir kişi yaralandı.