UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Esenyurt'ta kuyumcuya silahlı saldırı kamerada

Esenyurt'ta kuyumcuya silahlı saldırı kamerada

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İstanbul Esenyurt’ta 21 Ekim’de kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kolye almak isteyen şüpheli ile kuyumcu arasında yaşanan tartışma ve saldırı anı yer aldı.

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde 21 Ekim 2026'da meydana gelen kuyumcu saldırısına ilişkin yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kız arkadaşına kolye almak isteyen Dilşad D. ile kuyumcu arasında fiyat nedeniyle yaşanan tartışma ve şüphelinin başka bir müşteriyle sözlü tartışması yer aldı.

Dükkândan çıkarıldıktan sonra silahla geri dönerek ateş açtığı belirtilen şüpheli, olayın ardından Çatalca'da yakalandı. Saldırı sırasında yakındaki eczanede çalışan bir kişi yaralandı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Tokat Erbaa’da askeri TIR ile traktör çarpıştı! Hatice ve Zülfikir Bolat hayatını kaybetti
Tokat Erbaa’da askeri TIR ile traktör çarpıştı! Hatice ve Zülfikir Bolat hayatını kaybetti
Ağrı’da KPSS’den çıkan öğrencilere beton mikseri çarptı! Kaza anı güvenlik kamerasında
Ağrı’da KPSS’den çıkan öğrencilere beton mikseri çarptı! Kaza anı güvenlik kamerasında
Tuğyan Ülkem Gülter’e verilen ağırlaştırılmış müebbetin gerekçesi
Tuğyan Ülkem Gülter’e verilen ağırlaştırılmış müebbetin gerekçesi
26 Ekim altın fiyatları: Altında geri çekilme alım fırsatı olabilir mi? Faruk Erdem’den 6.500 TL mesajı
26 Ekim altın fiyatları: Altında geri çekilme alım fırsatı olabilir mi? Faruk Erdem’den 6.500 TL mesajı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle