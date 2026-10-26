Osman Korkut Kanadoğlu’ndan hakim ve savcılara tehdit: “İki elimiz yakalarında olacak”

Tokat Erbaa’da askeri TIR ile traktör çarpıştı! Hatice ve Zülfikir Bolat hayatını kaybetti

Pati izi 4 bin yıllık tarihe ışık tuttu: Tavşanlı Höyük kazılarında kerpiçte bulundu

Pati izi 4 bin yıllık tarihe ışık tuttu: Tavşanlı Höyük kazılarında kerpiçte bulundu