Konya'da minibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: Kazada 10 kişi yaralandı, o anlar kamerada
Konya'da minibüs ile hafriyat yüklü kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber