Gebze’de restorana silahlı saldırı: Dinçer Kılıççeken hayatını kaybetti
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir lahmacun ve kebap salonuna düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi Dinçer Kılıççeken (53) hayatını kaybetti. Aynı iş yerine 15 Ocak’ta da saldırı düzenlenmiş, iki kişi yaralanmıştı.
Gebze Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki lahmacun ve kebap salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan iş yeri sahibi Dinçer Kılıççeken, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Aynı iş yeri 15 Ocak'ta da silahlı saldırının hedefi olmuş, olayda işletme sahibinin arkadaşları oldukları belirtilen iki kişi yaralanmıştı. İki saldırı arasında bağlantı olup olmadığına ilişkin bilgi, paylaşılan kaynak metinde yer almıyor.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam