Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 16:03

Gebze Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki lahmacun ve kebap salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan iş yeri sahibi Dinçer Kılıççeken, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Aynı iş yeri 15 Ocak'ta da silahlı saldırının hedefi olmuş, olayda işletme sahibinin arkadaşları oldukları belirtilen iki kişi yaralanmıştı. İki saldırı arasında bağlantı olup olmadığına ilişkin bilgi, paylaşılan kaynak metinde yer almıyor.