Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 14:24 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026 14:25

Alanya'nın Oba Mahallesi'nde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Yağnur Damla Karaaslan yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarında minibüsün sola dönüşü sırasında meydana gelen çarpışma ve ardından olay yerine koşan vatandaşlar görüldü.

Kazanın ardından minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Olayı gören üniversite öğrencisi Agil Dadaşev, yol güvenliğinin artırılmasını ve hız kesici gibi önlemlerin değerlendirilmesini istedi. Üniversite rektörü de hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı yayımladı