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Alanya’da üniversiteli genç kızın öldüğü kaza kamerada! 20 yaşındaki üniversiteli Yağnur Damla Karaaslan kurtarılamadı

Alanya’da üniversiteli genç kızın öldüğü kaza kamerada! 20 yaşındaki üniversiteli Yağnur Damla Karaaslan kurtarılamadı

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Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Yağnur Damla Karaaslan hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Alanya'nın Oba Mahallesi'nde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Yağnur Damla Karaaslan yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarında minibüsün sola dönüşü sırasında meydana gelen çarpışma ve ardından olay yerine koşan vatandaşlar görüldü.

Kazanın ardından minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Olayı gören üniversite öğrencisi Agil Dadaşev, yol güvenliğinin artırılmasını ve hız kesici gibi önlemlerin değerlendirilmesini istedi. Üniversite rektörü de hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı yayımladı

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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