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Yurt dışında aranan 63 kişi Türkiye’ye getirildi! Hikmet Tuğsuz ve Cengizhan Yurdutek de listede

Yurt dışında aranan 63 kişi Türkiye’ye getirildi! Hikmet Tuğsuz ve Cengizhan Yurdutek de listede

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İçişleri Bakanlığı, 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında yurt dışında aranan 63 kişinin Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan 33, ulusal düzeyde aranan 30 kişinin arasında Survivor’ın eski yarışmacısı Hikmet Tuğsuz, Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan Yurdutek ve “Yakşiler” suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirtilen Kerimcan Elalmış da yer aldı.

Yurt dışına kaçan suçluların adalete teslim edilmesi amacıyla yürütülen diplomatik ve güvenlik odaklı çalışmalar sonuç vermeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen son operasyonlarda, kırmızı bültenle aranan 33 şüpheli ve ulusal seviyede aranan 30 firari suçlu Türkiye'ye getirildi.

FİRARİ OYUNCU KARADAĞ'DA PAKET

İade edilen 63 kişilik listede kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim de yer aldı.

Sıfır Bir ve Kıyma dizilerinde rol alan oyuncu Cengizhan Yurdutek'in Karadağ'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.

"Kasten yaralama" ve "uyuşturucu" suçlarından arandığı tespit edilen Yurdutek, emniyet güçleri tarafından teslim alınarak adli makamlara sevk edildi.

Karadağ'da yakalanarak ülkeye getirilen firariler arasında, kasten yaralama ve uyuşturucu suçlarından aranan dizi oyuncusu Cengizhan Yurdutek'in de bulunduğu tespit edildi.

DİZİ SETİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Karadağ'da yakalanan Yurdutek, yakın geçmişte İstanbul'da yaşadığı silahlı saldırı olayıyla gündeme gelmişti.

Haziran 2024'te Kartal ilçesinde gerçekleştirilen dizi çekimleri sırasında set ekibi platonun kapısı önünde hazırlık yaparken, kimliği belirsiz şüpheli ansızın ateş açmıştı.

Gerçekleşen olayda başından yaralanan oyuncu hastaneye kaldırılmıştı. Dizi ekibi tarafından o dönem yapılan açıklamada, "Saldırının hedefi biz değiliz, doğrudan platoya yönelik eylem gerçekleştirildi" denilmişti.

NE OLMUŞTU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında 33'ü kırmızı bültenle, 30'u ulusal seviyede aranan toplam 63 firarinin 8 ülkeden Türkiye'ye getirildiğini açıklamıştı.

Şahısların ülkelere göre dağılımı şöyle sıralanmıştı:

  • - Gürcistan: 49 kişi
  • - Almanya: 5 kişi
  • - Yunanistan: 3 kişi
  • - Kırgızistan: 2 kişi
  • - Bulgaristan: 1 kişi
  • - Moldova: 1 kişi
  • - KKTC: 1 kişi
  • - Karadağ: 1 kişi

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 33 FİRARİ

Buna göre H.T., C.Y., İ.E., H.A., A.K., S.A., G.Y., A.U., S.B., A.T., O.P., M.Y., A.O.E., S.K., B.D., Y.A., İ.K., O.M., M.T., M.E., Y.I., A.S.P., İ.Y., O.T., Ö.Y., E.S., O.F., Ö.İ., R.R.Ç., Ç.Ö., H.İ.E., E.İ. ve Ö.O.T. isimli şahısların yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

ULUSAL SEVİYEDE ARANAN 30 FİRARİ

Ulusal seviyede aranan K.E., M.İ., B.D., S.K., A.K., B.A., H.Ç., D.K., A.B., Ö.Ü., M.A., T.Y., İ.Ç., U.Y., H.H.A., K.E., S.U., H.P., Ş.B., F.S., M.K., H.İ.Ö., Y.Y., F.K., K.A., İ.K.D., H.Ö., O.K., U.Ç. ve H.D. isimli 30 kişinin de Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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