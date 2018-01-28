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Mehmetçik üşümesin diye kilometrelerce sırtında taşıdı

27 Ocak 2018, Cumartesi
Hatay'da Yunus Emre Korkmaz isimli dar gelirli bir vatandaş kırdığı odunları Mehmetçik üşümesin diye kilometrelerce sırtında taşıyarak askerlerimize ulaştırdı. İşte duygulandıran anlar...
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