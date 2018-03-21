Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi 500 milyon lira dolandıran ve kaçırdığı paralarla Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın ilk kez görüntülendi. Aldığı Ferrari ile Uruguay caddelerinde fink atan Aydın, Uruguay halkının da yoğun ilgisiyle karşılaştı. İşte Aydın'ın o görüntüleri...
Mehmet Aydın ilk kez görüntülendi! Ferrarisiyle Uruguay caddelerinde...21 Mart 2018, Çarşamba
- Erdoğan'dan ABD'ye Münbiç tepkisi
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Çanakkale’deki duası
- Rus savaş gemisi Boğaz'dan Türk bayrağıyla geçti
- Kaçak çayda büyük tehlike
- Afrin'liler PYD/PKK'nın zulmünü anlattı
- Sincar'ın stratejik önemi ne?
- Bakan Albayrak'tan duygulandıran paylaşım
- Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden Afrin açıklaması
- TSK resmi hesabından böyle paylaştı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüyleri diken diken eden Afrin şiiri!
- Çiftlik Bank kurbanları Müge Anlı'da anlattı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması uzun süre ayakta alkışlandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.