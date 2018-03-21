Mehmet Aydın ilk kez görüntülendi! Ferrarisiyle Uruguay caddelerinde... 21 Mart 2018, Çarşamba

Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi 500 milyon lira dolandıran ve kaçırdığı paralarla Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın ilk kez görüntülendi. Aldığı Ferrari ile Uruguay caddelerinde fink atan Aydın, Uruguay halkının da yoğun ilgisiyle karşılaştı. İşte Aydın'ın o görüntüleri...