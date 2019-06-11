Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra ilk görüntü! Hastane odasında kutlama yaptı! 11.06.2019 13:16

Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nükseden Mehmet Ali Erbil, 7 aydır hastanede tedavi görüyor. Aylardır görüntülenemeyen Mehmet Ali Erbil'in ilk görüntüsü ortaya çıktı. Mehmet Ali Erbil'in keyifli halleri hayranlarını bir hayli mutlu etti.