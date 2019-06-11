Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra ilk görüntü! Hastane odasında kutlama yaptı!

Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nükseden Mehmet Ali Erbil, 7 aydır hastanede tedavi görüyor. Aylardır görüntülenemeyen Mehmet Ali Erbil'in ilk görüntüsü ortaya çıktı. Mehmet Ali Erbil'in keyifli halleri hayranlarını bir hayli mutlu etti.
236 gündür hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, ilk kez hem fotoğraf hem de video çekilmesine izin verdi. Erbil, hastaneye yattığından beri yanından ayrılmayan yakın dostu Ercan Avşar'ın doğum gününü kutladı. Ercan Avşar'da bu keyifli anları sosyal medyasında paylaştı. Aynı zamanda şarkıcılık yapan Ercan Avşar'ın seslendirip meşhur ettiği "Happy de Birth Day To You" şarkısı eşliğinde pastayı kesen ikilinin neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.
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