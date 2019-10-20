Mardin'deki tarihi Deyrulzafaran Manastırı'nda Mehmetçiğe toplu dua 20.10.2019 09:35

Türkiye’nin başarıyla yürüttüğü Baırş Pınarı Harekatı’na toplumun her kesiminden destek geliyor. Mardin’deki Deyrulzafaran Manastırı’nda cemaat Mehmetçiğin başarısı için dua etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırımızdaki terör tehditlerini ortadan kaldırmak için yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na toplumun her kesiminden destek geliyor. Operasyonun başladığı günden bugüne birçok öğrenci, işçi, sporcu, STK, genç yaşlı 7'den 70'e herkes Mehmetçiğe gerek dualarla gerek gönderdikleri asker selamlarıyla destek verdi.



TARİHİ MANASTIRMA MEHMETÇİĞE DUA

Mehmetçiğe destek dualarına son olarak azınlık cemaatler katıldı. Mardin'deki Deyrulzafaran Manastırı'nda cemaat temsilcileri, TSK'nın terör unsurlarına karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlerimizin selameti için, ülkemizin bekası ve savaş mağduru Suriyelilerin sağ salim vatanlarına kavuşabilmesi için toplu dua etti.