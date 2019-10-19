Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'deki toplu açılış töreninde konuştu. Akar, ABD ile varılan anlaşmada öngörüldüğü gibi teröristlerin güvenli bölgeden çıkmaması durumunda harekatın devam edeceğini söyledi.

Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Harekat meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yapılmaktadır. Komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız ama sınırlarımızda terör örgütü istemiyoruz. Kürtlere saldırıldığı ve sivillere zarar verildiği gibi saçma sapan iddialar var. Herkes bilmelidir ki PKK, YPG Kürtlerin, DEAŞ da İslamiyetin temsilcisi olamaz.

TSK'NIN ENVANTERİNDE YOKTUR

Dünyanın bu namertlerin gerçek yüzünü görmesini istiyoruz. Kİmyasal silah kullanıldığı iddiasıyla kara propaganda yaptılar. Arkadaşlarımız iyi çalışarak bu sahtekarlıkları ortaya çıkardılar. Biz yasaklanan hiçbir mühimmatı kullanmadık. Zaten bu mühimmatlar TSK'nın envanterinde yoktur.

"ÇEKİLME OLMAZSA..."

Harekata 5 gün ara verdik. Teröristler güvenli bölgeden çıkacak. Silah, mühimmat ve mevzileri yok edilecek. Bunlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecek. Birliklerimizin hazırlığı tamdır, morali yüksektir."