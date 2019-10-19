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  • Son Güncelleme: 19.10.2019 16:00

Son dakika: Bakan Akar'dan açıklaması

Son dakika haberine göre ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan , "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik, kestik. Hedefimizde PKK, YPG ve DEAŞ var." dedi. Akar, "120 saat içinde verilen sözler tutulmazsa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Emir verildiğinde her istikamette harekâta hazırız." dedi.

Akar net konuştu: Verilen sözler tutulmazsa...

, Kayseri'deki toplu açılış töreninde konuştu. Akar, ABD ile varılan anlaşmada öngörüldüğü gibi teröristlerin güvenli bölgeden çıkmaması durumunda harekatın devam edeceğini söyledi.

Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Harekat meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yapılmaktadır. Komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız ama sınırlarımızda terör örgütü istemiyoruz. Kürtlere saldırıldığı ve sivillere zarar verildiği gibi saçma sapan iddialar var. Herkes bilmelidir ki PKK, YPG Kürtlerin, DEAŞ da İslamiyetin temsilcisi olamaz.

TSK'NIN ENVANTERİNDE YOKTUR
Dünyanın bu namertlerin gerçek yüzünü görmesini istiyoruz. Kİmyasal silah kullanıldığı iddiasıyla kara propaganda yaptılar. Arkadaşlarımız iyi çalışarak bu sahtekarlıkları ortaya çıkardılar. Biz yasaklanan hiçbir mühimmatı kullanmadık. Zaten bu mühimmatlar TSK'nın envanterinde yoktur.

"ÇEKİLME OLMAZSA..."
Harekata 5 gün ara verdik. Teröristler güvenli bölgeden çıkacak. Silah, mühimmat ve mevzileri yok edilecek. Bunlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecek. Birliklerimizin hazırlığı tamdır, morali yüksektir."

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