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Maltepe'de korkutan yangın!

18.03.2019 10:40

Maltepe'de bir binada çıkan yangında mahsur kalan 4'ü çocuk, 12 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla merdivenle aşağı indirildi.


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