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Konut kredisi faiz oranları düştü mü? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte son durum

22 Kasım 2018, Perşembe

Konutta aylık faizin yüzde 3.24'ten 1.97'ye gerilemesi, toplam ödemede 400 bin liraya kadar avantaj sağladı. Faizin kısa vadede yüzde bir buçuğa inmesi bekleniyor. Konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş devam edecek mi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? Kredilerdeki faiz oranının düşmesi cebe nasıl yansıyacak? Konut kredisiyle ilgili merak edilenleri Takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem anlattı.


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