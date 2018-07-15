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Kırgızlar Cuma namazında Başkan Erdoğan'a böyle dua ettiler

14 Temmuz 2018, Cumartesi

Denizli'den Kırgızistan'a giden dernek üyelerinin Türkiye'den getirdikleri selamı alan Kırgızlar, cuma namazında Başkan Recep Tayyip Erdoğan için dua ettiler.

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