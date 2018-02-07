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Kılıçdaroğlu'ndan El Nusra yalanı

06 Şubat 2018, Salı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yine alçakça yalan söyleyerek provakasyonda bulundu. 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla terör örgütleri listesine eklenen El Nusra hakkında terör örgütü ilan edilmediği yalanını söyleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi terör örgütleriyle ilişkilendirmeye çalıştı.
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