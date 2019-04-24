Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran grup içinde yer alan ve yumruk atan Osman Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı24.04.2019 09:32
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