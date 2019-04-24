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Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

24.04.2019 09:32

Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran grup içinde yer alan ve yumruk atan Osman Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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