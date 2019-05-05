Kerimcan Durmaz skandal videosu için ben değilim demişti ama... 05.05.2019 12:17

Sözde fenomen Kerimcan Durmaz'a, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı skandal video paylaşımı nedeniyle tepkiler çığ gibi büyüyor. Paylaşımın ardından müstehcen videodaki kişinin kendisi olmadığını söyleyen Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Daha önce o kişi ben değilim diyen Durmaz, bu kez de "O kadar çok utanıyorum ve kendimi o kadar mahcup hissediyorum ki, ne diyeceğimi bilemiyorum." dedi.