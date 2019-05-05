Sözde fenomen Kerimcan Durmaz'a, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı skandal video paylaşımı nedeniyle tepkiler çığ gibi büyüyor. Paylaşımın ardından müstehcen videodaki kişinin kendisi olmadığını söyleyen Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Daha önce o kişi ben değilim diyen Durmaz, bu kez de "O kadar çok utanıyorum ve kendimi o kadar mahcup hissediyorum ki, ne diyeceğimi bilemiyorum." dedi.
Kerimcan Durmaz skandal videosu için ben değilim demişti ama...05.05.2019 12:17
- Güllaç nasıl yapılır? Ramazan tatlısı güllaç tarifi
- Afyon'da CHP'li seçmenden mülteciye işkence! Bunu yapan insan olamaz
- Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme müjdesi
- Reynmen'den Kerimcan Durmaz paylaşımı!
- Kerimcan Durmaz skandal videosu için ben değilim demişti ama...
- 5 Mayıs Galatasaray – Beşiktaş maçı canlı anlatım (Galatasaray - Beşiktaş canlı yayın)
- İlçe seçim kurullarının YSK’ya utanç direnişi
- Son dakika: Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı öldürüldü .
- Diyarbakır'da oğlu kavga eden baba dehşet saçtı
- Binali Yıldırım'dan son dakika İstanbul açıklaması
- Bakan Berat Albayrak neden hedefte?
- PKK'lı teröristler ATAK helikopteriyle vuruldu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.