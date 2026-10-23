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Zonguldak'ta grizu patlaması! Gelik'teki maden ocağında 2 işçi hayatını kaybetti, 5 yaralı

Zonguldak'ta grizu patlaması! Gelik'teki maden ocağında 2 işçi hayatını kaybetti, 5 yaralı

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Zonguldak Kilimli'ye bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 işçi yaralandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında meydana gelen grizu patlaması can aldı. Patlamada 2 maden işçisi hayatını kaybederken, 2'si ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GRİZU PATLAMASI NEDİR?

Grizu, yer altı kömür madenlerinde bulunan metan gazının havayla karışmasıyla oluşan patlayıcı karışımdır. Metan oranı belirli seviyelere ulaştığında, karışım bir kıvılcım veya ısı kaynağıyla temas ederse patlama meydana gelebilir. Patlama, yüksek ısı ve basınç oluşturarak maden ocağında ciddi hasara, yaralanmalara ve can kayıplarına yol açabilir.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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