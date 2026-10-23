Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 11:18 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2026 11:35

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında meydana gelen grizu patlaması can aldı. Patlamada 2 maden işçisi hayatını kaybederken, 2'si ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GRİZU PATLAMASI NEDİR?

Grizu, yer altı kömür madenlerinde bulunan metan gazının havayla karışmasıyla oluşan patlayıcı karışımdır. Metan oranı belirli seviyelere ulaştığında, karışım bir kıvılcım veya ısı kaynağıyla temas ederse patlama meydana gelebilir. Patlama, yüksek ısı ve basınç oluşturarak maden ocağında ciddi hasara, yaralanmalara ve can kayıplarına yol açabilir.