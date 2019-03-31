Kaybolan Minik Ömer'in Derede Cansız Bedeni Bulundu 31.03.2019 17:41

Mardin'in Derik ilçesinde, dün evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve bu sabah derede bulunan Ömer Azak'ın cansız bedeni (11), kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Derik Devlet Hastanesi'nden Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.