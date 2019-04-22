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Kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi için flaş hamle!

22.04.2019 17:28

Kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi için 3,3 milyar avro, katılım bankaları için de 400 milyon avro tutarında DİBS ihraç edilecek.


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