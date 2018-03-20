Kadınlar lüks otomobildeki bir kadını darp ederek araçtan indirip sokak ortasında şiddet uyguladı! 19 Mart 2018, Pazartesi

Geçen yıl İstanbul'da kaydedildiği sanılan görüntüler izleyenleri hayrete düşürüyor. Görüntülerde bir kaç kadının bir başka kadını lüks bir otomobilden darp ederek indirip şiddet uyguladıkları görülüyor. Sosyal medyada; vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavganın yasak aşk yüzünden çıktığı iddia edildi.