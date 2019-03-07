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İzmir'de kaçak silah üreten şebekeye operasyon

07.03.2019 16:51

Kurdukları atölyelerde tanınmış bir tabanca markasının kalıbıyla kaçak silah ürettikleri tespit edilen 53 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, üretilen tabancaları sahte gönderici ve alıcı isimleriyle kargo şirketlerine vererek Türkiye'nin değişik illerine gönderdiği tespit edildi.


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