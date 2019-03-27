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İşte Kandil'deki operasyonda vurulan teröristler! Aralarında Cemik Bayık'ın en yakın adamı Rıza Altun da var

27.03.2019 12:51

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ortak operasyonunda, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil'e yönelik hava harekatıyla vuruldu. İşte vurulan isimler...


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