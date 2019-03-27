Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ortak operasyonunda, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil'e yönelik hava harekatıyla vuruldu. İşte vurulan isimler...
İşte Kandil'deki operasyonda vurulan teröristler! Aralarında Cemik Bayık'ın en yakın adamı Rıza Altun da var27.03.2019 12:51
- Başkan Erdoğan'dan Düzce'de önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan Düzce'de teşkilatları uyardı!
- Kandil'de terörist yok diyerek PKK'ya sahip çıkan Zillet İttifakı'na şok!
- İşte Kandil'deki operasyonda vurulan teröristler! Aralarında Cemik Bayık'ın en yakın adamı Rıza Altun da var
- Terörist Rıza Altun, CHP ile beraber hareket etmişti
- 31 Mart'ta liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu
- İYİ Parti'ye şok! 300 kişilik grup Cumhur İttifakı’na katıldı
- Kandil'de terörist yok diyerek PKK'ya sahip çıkan CHP'ye şok!
- Müge Anlı'da kedini mehdi ilan eden kişi ifşa oldu! Hz. Süleyman'ın hazinesi var dedi ve iki arkadaşı...
- MHP'li Sadir Durmaz'dan CHP'ye sert eleştiri: Atatürk'ün mirası PKK'nın hücre evine döndü
- Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde: Mazot derdi bitecek
- PKK’nın tepe kadrosuna ağır darbe! İşte o anlar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.