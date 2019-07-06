İstanbullu Gelin dizisinin Esma Sultan'ı İpek Bilgin'in kızı da ünlü çıktı!

İstanbullu Gelin dizisinin, belki de en çok dikkat çeken karakteri Esma Boran oldu, nam-ı diğer Esma Sultan. İpek Bilgin'in hayat verdiği karakter çok sevildi. Tabi bunda İpek Bilgin'in başarılı oyunculuğunun payı oldukça büyük. Dizide 3 erkek çocuğu annesi olan İpek Bilgin, özel hayatında 1 kız çocuğu annesi. Hem de çok ünlü birinin. Peki İpek Bilgin'in en az kendisi kadar ünlü kızının kim olduğunu biliyor musunuz? Ya da yine kendisi gibi oyuncu olan eşinin? Yanıtı haberimizin devamında..
İpek Bilgin özel hayatında bir kız çocuğu annesi. Hem de çok ünlü birinin. İpek Bilgin'in, kendisi gibi oyuncu olan Çağ Çalışkur'un annesi. İpek Bilgin yine kendisi gibi oyuncu olan Cüneyt Çalışkur ile olan evliliğinden 1982 yılında Çağ Çalışkur'u kucağına aldı. Çağ Çalışkur'da annesi ve babası gibi sahnelerin izinden gitti.
kalan karakter 1000
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