Yol Durumu

Husiler Suudi Arabistan'a füzeyle saldırdı

19 Aralık 2017, Salı
Suudi Arabistan'ın Riyad kentine Husiler tarafından fırlatılan balistik füze koalisyon güçleri tarafından havada imha edildi. Suudi Arabistan'ın başkentine fırlatılan füze ile ilgili A Haber Dış Haberler Şefi Felemez Doğan gelişmeleri aktardı...
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları