HDP'nin yeni yöneticisinin terörist cesedi taşıma görüntüleri
20 Şubat 2018, Salı
HDP’nin yeni yönetiminde Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı olan Alican Önlü, PKK’nın Tunceli merkezinde Polis Karakolu'na düzenlediği hain saldırı sonucu öldürülen terör örgütü PKK'lı teröristlerin cesetlerini taşımıştı. İşte o görüntüler...
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