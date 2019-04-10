HDP'den büyük provokasyon 10.04.2019 05:19

31 Mart’ta oyu büyük oranda eriyen HDP, Doğu ve Güneydoğu'da büyük hüsran yaşamıştı. HDP'nin kazandığı kentlerden biri Batman’dı... HDP'li yeni belediye başkanı mazbatasını aldı. Belediye binası önünde, "teröristlere yardım ve yataklıkta" bulunan eski belediye başkanıyla büyük bir provokasyona imza attı. İşte o anlar...