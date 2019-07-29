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Hadise ve Ebru Polat'tan sonra oyuncu Ceyhun Fersoy da Reynmen şarkısına danslı video çekti! Sosyal medyayı yıktı geçti

29.07.2019 16:43

Hadise, Ebru Polat derken şimdi de oyuncu Ceyhun Fersoy'dan Reynmen'in Ela şarkısına klip geldi. Reynmen'in son şarkısı 'Ela' gündemden düşmezken Hadise'nin dans videosunun ardından bir paylaşım da Ebru Polat'tan geldi. Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "1 tane de benden gelsin... Ne de olsa ben de yarı İzmir, yarı Sivaslıyım...." notunu düştü. Hadise'nin tepki alan paylaşımının ardından Ebru Polat'ın da video paylaşması, oyuncu Ceyhun Fersoy'un ünlü isimleri ti'ye almasına neden oldu. İşte oyuncu Ceyhun Fersoy'un, Reynmen’in “Ela” şarkısı eşliğinde dans eden Hadise ve Ebru Polat’ı ti’ye aldığı o anlar...


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