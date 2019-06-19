FOX TV'nin 'taraftar'lığı! 19.06.2019 20:09

CHP ve yandaşı mecraların her fırsatta tarafsızlık algısıyla parlatmaya çalıştığı ve Amerikan sermayesi ile kurulan FOX TV, 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi Fetullahçı Terör Örgütü’nün arkasında oldu. ABD’nin ekonomi darbesini alkışladı, Türkiye’ye karşı operasyona girişti. Günlerce yalan haberleriyle de gündemde kaldı.

Türkiye, AK Parti döneminde medya konusunda önemli bir adım attı. Yabancıların basın yayın organı sahibi olmasının önü açıldı. Bu adımın ardından TGRT, Avustralyalı medya yöneticisi ve hissedarı Murdoch'a satıldı. Ardından da FOX TV adıyla yayın hayatını sürdürdü. Amerikan sermayesiyle kurulan FOX TV, 15 Temmuz'da hain darbe girişimiyle Fetullahçı Terör Örgütünün arkasında oldu. 10 Ağustos'ta Türkiye'ye karşı ABD tarafından başlatılan ekonomi darbesini alkışladı. FOX haber son günlerde ise yalan haberleriyle gündemde... İşte yayın hayatına başladığı 2007 yılından bugüne kadar FOX TV'nin yürüttüğü kirli operasyonlar ve Türkiye aleyhinde yaptığı hafızalardan silinmeyen algı haberleri....