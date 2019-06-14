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"Görüntüler elimde" diyen en yandaş Portakal eski ev arkadaşı 'li İmamoğlu'nu kızdırdı

Devletin valisine 'it' diyerek hakaret eden adayı ile eski ev arkadaşı fena kapıştı.

What is it! Bu ne?
'ten geçemeyen adayı İmamoğlu, Ordu Valisi'ne "Tam bir it" hakaretini yaptı. FOX TV sunucusu da skandalı doğruladı.
"Kulaklarımla duydum" dedi fakat elindeki görüntüleri yayınlamadı. İmamoğlu, şoka uğradı: Bırakın bu işi, projelerimi yayınlayın!




"Görüntüler elimde" diyen Portakal, eski arkadaşını kızdırdı. CHP yandaşları, sosyal medyada linçe kalkıştı.

'nın moderatör olması, Portakal'la arasını açtı. CHP'nin İstanbul adayı , üniversite yıllarından Fatih Portakal'la aynı evde kaldı. İkili, şimdi kapıştı.




ÖNCE
Valiniz itlik yapmıştır



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İt demedim basit dedim duyulmamış


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