VIP'ten geçemeyen CHP adayı İmamoğlu, Ordu Valisi'ne "Tam bir it" hakaretini yaptı. FOX TV sunucusu Fatih Portakal da skandalı doğruladı.
"Kulaklarımla duydum" dedi fakat elindeki görüntüleri yayınlamadı. İmamoğlu, şoka uğradı: Bırakın bu işi, projelerimi yayınlayın!
"Görüntüler elimde" diyen Portakal, eski arkadaşını kızdırdı. CHP yandaşları, sosyal medyada linçe kalkıştı.
İsmail Küçükkaya'nın moderatör olması, Portakal'la arasını açtı. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, üniversite yıllarından Fatih Portakal'la aynı evde kaldı. İkili, şimdi kapıştı.
ÖNCE
Valiniz itlik yapmıştır
SONRA
İt demedim basit dedim duyulmamış
EN SON
Bunları geçin, proje konuşalım
"Kulaklarımla duydum" dedi fakat elindeki görüntüleri yayınlamadı. İmamoğlu, şoka uğradı: Bırakın bu işi, projelerimi yayınlayın!
"Görüntüler elimde" diyen Portakal, eski arkadaşını kızdırdı. CHP yandaşları, sosyal medyada linçe kalkıştı.
İsmail Küçükkaya'nın moderatör olması, Portakal'la arasını açtı. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, üniversite yıllarından Fatih Portakal'la aynı evde kaldı. İkili, şimdi kapıştı.
ÖNCE
Valiniz itlik yapmıştır
SONRA
İt demedim basit dedim duyulmamış
EN SON
Bunları geçin, proje konuşalım
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