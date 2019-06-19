Sır görüşme, Taksim'de bir otelde gerçekleşti. "Binali Yıldırım soruları istedi" yalanıyla ortalığı karıştıran CHP adayı, odada İsmail Küçükkaya ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından ikili odayı terk etti. İmamoğlu, "Odada 15-20 dakika kaldık" dedi. Moderatör ise 46 dakika süren toplantı için "3-5 dakika konuştuk" diyerek çelişti.
Gizlenen görüşme, Taksim'de ünlü bir otelde gerçekleşti. "Binali Yıldırım soruları istedi" yalanıyla algı operasyonu yapan CHP adayı, saat: 12.14'te otele giren İsmail Küçükkaya ile saat: 13.09'da bir araya geldi. Toplantının ardından ikili odayı terketti. Neler konuştuklarını açıklamayan İmamoğlu, "Sadece 2-3 dakika görüştük 15-20 dakika odada kaldık" dedi. Moderatör Küçükkaya ise 46 dakika süren toplantı için "Sadece 3-5 dakika konuştuk" demesi dikkat çekti. Tarihi canlı yayının ardından İsmail Küçükkaya, sosyal medyada büyük tepki çekmiş taraflı yayın yapmakla suçlanmıştı.
GAYRİ AHLAKİ
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "Bize yüz yüze görüşme talebi gelmedi. Telefonda görüştük. Rakibimizin programın moderatörüyle programdan önce bir araya gelmiş olması gayri ahlaki bir durumdur. Bunun gizlenmesi ise felakettir. Eşitsizlik vardır. İmamoğlu'na sesleniyorum. Böyle bir görüşmeyi neden gizlediniz?" dedi.
SAAT 12:14 ODAYA ÖNCE İSMAİL KÜÇÜKKAYA BÖYLE GİRDİ
SAAT 13:09 55 DAKİKA SONRA ODAYA EKREM İMAMOĞLU GİRDİ
SAAT 13:55 TOPLANTI SONRASI ODADAN İLK ÖNCE KÜÇÜKKAYA ÇIKTI
Görüşmenin ardından ikili odayı terk etti. İmamoğlu, "Odada 15-20 dakika kaldık" dedi. Moderatör ise 46 dakika süren toplantı için "3-5 dakika konuştuk" diyerek çelişti.
OTELDE SIR 46 DAKİKA
Gizlenen görüşme, Taksim'de ünlü bir otelde gerçekleşti. "Binali Yıldırım soruları istedi" yalanıyla algı operasyonu yapan CHP adayı, saat: 12.14'te otele giren İsmail Küçükkaya ile saat: 13.09'da bir araya geldi. Toplantının ardından ikili odayı terketti. Neler konuştuklarını açıklamayan İmamoğlu, "Sadece 2-3 dakika görüştük 15-20 dakika odada kaldık" dedi. Moderatör Küçükkaya ise 46 dakika süren toplantı için "Sadece 3-5 dakika konuştuk" demesi dikkat çekti. Tarihi canlı yayının ardından İsmail Küçükkaya, sosyal medyada büyük tepki çekmiş taraflı yayın yapmakla suçlanmıştı.
GAYRİ AHLAKİ
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "Bize yüz yüze görüşme talebi gelmedi. Telefonda görüştük. Rakibimizin programın moderatörüyle programdan önce bir araya gelmiş olması gayri ahlaki bir durumdur. Bunun gizlenmesi ise felakettir. Eşitsizlik vardır. İmamoğlu'na sesleniyorum. Böyle bir görüşmeyi neden gizlediniz?" dedi.
SAAT 12:14 ODAYA ÖNCE İSMAİL KÜÇÜKKAYA BÖYLE GİRDİ
SAAT 13:09 55 DAKİKA SONRA ODAYA EKREM İMAMOĞLU GİRDİ
SAAT 13:55 TOPLANTI SONRASI ODADAN İLK ÖNCE KÜÇÜKKAYA ÇIKTI
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