Sır görüşme, Taksim'de bir otelde gerçekleşti. "Binali Yıldırım soruları istedi" yalanıyla ortalığı karıştıran CHP adayı, odada İsmail Küçükkaya ile bir araya geldi.Görüşmenin ardından ikili odayı terk etti. İmamoğlu, "Odada 15-20 dakika kaldık" dedi. Moderatör ise 46 dakika süren toplantı için "3-5 dakika konuştuk" diyerek çelişti.

görüşme, Taksim'de ünlü bir otelde gerçekleşti. "Binali Yıldırım soruları istedi" yalanıyla algı operasyonu yapan CHP adayı, saat: 12.14'te otele giren İsmail Küçükkaya ile saat: 13.09'da bir araya geldi. Toplantının ardından ikili odayı terketti. Neler konuştuklarını açıklamayanModeratör Küçükkaya ise 46 dakika süren toplantı için "" demesi dikkat çekti. Tarihi canlı yayının ardından İsmail Küçükkaya, sosyal medyada büyük tepki çekmiş taraflı yayın yapmakla suçlanmıştı.

SAAT 12:14 ODAYA ÖNCE İSMAİL KÜÇÜKKAYA BÖYLE GİRDİ





SAAT 13:09 55 DAKİKA SONRA ODAYA EKREM İMAMOĞLU GİRDİ





İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan AdayıBize yüz yüze görüşme talebi gelmedi. Telefonda görüştük. Rakibimizin programın moderatörüyle programdan önce bir araya gelmiş olması gayri ahlaki bir durumdur. Bunun gizlenmesi ise felakettir. Eşitsizlik vardır. İmamoğlu'na sesleniyorum. Böyle bir görüşmeyi neden gizlediniz?" dedi.TOPLANTI SONRASI ODADAN İLK ÖNCE KÜÇÜKKAYA ÇIKTI