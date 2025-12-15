PODCAST CANLI YAYIN
Karşıyaka’da ölümlü yaya kazası!

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 82 yaşındaki Müjgan Burhanoğlu’na otomobil çarptı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 82 yaşındaki Müjgan Burhanoğlu hayatını kaybetti. Kaza, saat 14.00 sıralarında Caher Dudayev Bulvarı Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu önünde yaşandı.

Otomobil Yaşlı Kadına Çarptı

Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Müjgan Burhanoğlu'na, Onur Y. (44) yönetimindeki 35 KDY 15 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Burhanoğlu ağır şekilde yaralandı.

Sağlık Ekipleri Hayatını Kaybettiğini Belirledi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Müjgan Burhanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü Gözaltına Alındı

Burhanoğlu'nun cenazesi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Onur Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

