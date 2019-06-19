Moderatör Küçükkaya ile yayından önce gizlice buluşan İmamoğlu'ndan "öksürük" sinyali



Geçtiğimiz pazar gecesi gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın ortak yayınında "İstanbul'da suya yapılan yüzde 40 indirim" konusu konuşulurken moderatör İsmail Küçükkaya'nın önce öksürmesi ardından da İmamoğlu ile göz göze gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Ortak yayından 3 gün önce Taksim'deki bir otelde gizlice görüştüklerinin ortaya çıkması da akıllara, Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya "Taktik mi çalıştı?" sorusunu akıllara getirdi.







"YAYIN BOYUNCA İLİŞKİLERİ VAR"

Skandal görüntülere bir yorum da AK Parti'den geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, yaptığı açıklamada "CHP adayına bravo dedi, tam bir skandaldır aslında. Görüntülere bakıyorsunuz Ekrem İmamoğlu öksürüyor, Küçükkaya'nın dikkatini çekiyor. Aralarında yayın boyunca ilişkileri de var. Yayında şu oldu, bu oldu… Bunların hiçbirisiyle ilgilenmiyoruz. Yayında Binali Yıldırım'ın performansı da, sıcaklığı da, konulara hakimiyeti de ortaya koyduğu perspektif vizyon iyiydi." ifadelerini kullandı.

