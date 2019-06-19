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  • 19.06.2019 14:35
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 14:35

Moderatör Küçükkaya ile yayından önce gizlice buluşan İmamoğlu'ndan "öksürük" sinyali

adayı İmamoğlu ile sözde tarafsız moderatör 'nın ortak yayından önce gizlice buluşması akıllara birçok soru işareti getirdi. İmamoğlu'nun ortak yayında kullandığı beden dili ve Küçükkaya'ya öksürerek verdiği sinyal dikkatlerden kaçmamış "yayından önce taktik çalışıldı" iddialarını güçlendirmişti. Skandal görüntülere bir yorum da 'den geldi...


Geçtiğimiz pazar gecesi gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın adayı ile Millet İttifakı'nın adayı 'nun canlı yayın ortak yayınında "İstanbul'da suya yapılan yüzde 40 indirim" konusu konuşulurken moderatör 'nın önce öksürmesi ardından da İmamoğlu ile göz göze gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Ortak yayından 3 gün önce Taksim'deki bir otelde gizlice görüştüklerinin ortaya çıkması da akıllara, Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya "Taktik mi çalıştı?" sorusunu akıllara getirdi.



"YAYIN BOYUNCA İLİŞKİLERİ VAR"
Skandal görüntülere bir yorum da 'den geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, yaptığı açıklamada "CHP adayına bravo dedi, tam bir skandaldır aslında. Görüntülere bakıyorsunuz Ekrem İmamoğlu öksürüyor, Küçükkaya'nın dikkatini çekiyor. Aralarında yayın boyunca ilişkileri de var. Yayında şu oldu, bu oldu… Bunların hiçbirisiyle ilgilenmiyoruz. Yayında Binali Yıldırım'ın performansı da, sıcaklığı da, konulara hakimiyeti de ortaya koyduğu perspektif vizyon iyiydi." ifadelerini kullandı.

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