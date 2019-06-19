CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile gazeteci İsmail Küçükkaya'nın otel odasındaki buluşma videosu ortaya çıktı. 13 Haziran günü saat 13.09'da başlayan skandal görüşmenin 13.55'te sona erdiği, önce Küçükkaya'nın odadan ayrıldığı görüldü. İsmail Küçükkaya ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun sır görüşmesinde neler konuşulduğu kafalarda soru işaretleri bıraktı.



CHP YANDAŞLARI SKANDALI ÖRTBAS ETME PEŞİNDE!

Söz konusu AK Parti olduğunda dayanaksız sebeplerle bile var gücüyle saldıran CHP yandaşı medya ve İmamoğlu tarafları skandala sessiz kaldı. Bazı medya kuruluşları ve yazarlar skandal görüşmeyi görmezden gelirken bazıları ise savunacak kadar alçaldı!







YILDIRIM YAPSA NE OLURDU?

CHP yandaşı medya ve İmamoğlu'nu parlatan bazı odakların bu ikiyüzlü tutumları akıllara "Eğer, Küçükkaya, benzer bir görüşmeyi İmamoğlu ile değil de, Binali Yıldırım ve danışmanlarıyla yapsaydı ne olurdu?" sorusunu getirdi. Posta gazetesi yazarı Nedim Şener, skandal görüşmeyi bugün köşesine taşıdı.







Şener, "Yani, adaylardan biri ve danışmanlarıyla görüşmüşse bunu öncesi veya sonrasında kendisi açıklamalı, Yıldırım ile de benzeri şekilde yüz yüze bir görüşme yapmalıydı. Eminim bu konuda bir özeleştiri yapacaktır. İmamoğlu'nun yanında basından gelen tecrübeli bir danışman ekibi var. Daha bir kaç gün önce, "Binali Yıldırım'ın soruları istediğine dair duyumlar var" iddiasını ortaya atan İmamoğlu'nun böyle bir görüşme yapmasının, içeriği ne olursa olsun yanlış anlamaya sebep olacağını hesaplamaları gerekirdi. Hatta görüşmeyi onlar duyurmalıydı. İmamoğlu'nu destekleyenler görüşmeyi sıradan basit bir olay gibi göstermek için yazıp çiziyor. Durumu saçma sapan savunanlar var. Onlara şu soruyu bırakayım; "Eğer, Küçükkaya, benzer bir görüşmeyi İmamoğlu ile değil de, Binali Yıldırım ve danışmanlarıyla yapsaydı ne olurdu?" ifadelerini kullandı.

