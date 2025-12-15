Akran zorbalığına ''KADES'' benzeri sistem geliyor

İstanbul Erkek Lisesi'nde öğrenciler arasında yaşananlar kamuoyunda infial uyandırırken, TBMM, Türkiye'yi kasıp kavuran "akran zorbalığı" ile mücadele için harekete geçti.

TBMM Akran Zorbalığı İle Mücadele Alt Komisyonu, mantar gibi çoğalan akran zorbalıkları ile mücadeleye yönelik "mücadele eylem planı"nı içeren kapsamlı rapor hazırladı. Raporda, 8 bakanlığa ev ödevi vererek "topyekün seferberliğe" vurgu yapılan raporda şu öneriler yer alıyor:

AKRAN ARABULUCULUĞU



Okullarda zorbalığı önleyici öğrenci konseyleri ve öğrenci liderlik grupları oluşturulacak. Eğitim müfredatına zorbalıkla mücadele ve çatışma çözme becerileri entegre edilecek. "Empati ve Sosyal Beceriler" dersi zorunlu hâle getirilecek.

Öğrencilerin aktif rol aldığı akran arabuluculuğu programları tüm okullarda zorunlu hale getirilecek.

ZORBALIK ALANI İZLENECEK

Okullarda özellikle koridorlar, teneffüs alanları ve okul çevresindeki zorbalık alanları kamera, öğretmen ve güvenlik görevlileriyle gözaltında tutulacak.

Mağdur çocukların uzun süreli takibini sağlayan bir izleme ve değerlendirme sistemi geliştirilecek.

Siber zorbalık ve dijital okuryazarlık eğitimleri tüm öğrenciler için zorunlu tutulacak.

Öğretmenlerin psikolojik dayanıklılığını artırmaya yönelik eğitim ve destek çalışmaları yapılacak.

Okul içinde öğrencilerin sorunlarını rahatlıkla paylaşabilecekleri, güvenli ve erişilebilir bir bildirim ve destek sistemi oluşturulacak.

Özellikle aile içi şiddet veya ihmal yaşayan çocukların ailelerine yönelik sosyal hizmet desteği verilecek.

Mahalle bazında veya kamu kurumlarında (örneğin sosyal hizmet merkezleri), çocukların doğrudan danışabileceği sürekli erişilebilir çocuk dostu danışmanlar ve uzmanların istihdam edilecek.

ALO ZORBALIK HATTI

Çocukların okul içinde veya dışında karşılaştıkları zorbalık olaylarını anonim şekilde ve kolayca bildirebileceği telefon, mobil uygulama veya çevrimiçi platformlardan oluşan özel yardım hatları oluşturulacak.

Mahallelerde, okullar dışında ve çocukların sıklıkla kullandığı oyun alanları veya park gibi ortak alanlara çocukların yazılı bildirimde bulunabilecekleri "bildirim kutuları" yerleştirilecek.

Kadına şiddeti önleyeme yönelik uygulamaya konulan KADES benzeri bir sistem çocuklar için geliştirilecek. Çocuklar telefon veya tabletlerine yükleyebilecek, tek tuşla yakınları veya yetkililere konum bilgisi göndererek, dijital olarak acil destek talep edebilecek.



ÖFKE KONTROLÜ EĞİTİMİ VERİLECEK

Çocuklar arasından belirlenen gönüllü genç liderler, akran zorbalığı konusunda eğitilecek. Bu genç liderler yaşıtlarıyla düzenli buluşturulacak, risk altındaki çocuklara doğrudan ulaşılacak.

Aile içinde şiddete maruz kalan çocuklar erken dönemde belirlenerek düzenli psikolojik destek ve rehabilitasyon programlarına yönlendirilecek.

Şiddet uygulama eğilimi gösteren veya zorbalık yapan çocuklara yönelik empati, sosyal beceri ve öfke kontrolü odaklı özel eğitim programları uygulanacak.



OKULLARDA RİSK ANALİZİ

Okullarda akran zorbalığına ilişkin risk analizleri yapılacak.

Risk altındaki öğrencilerin erken aşamada belirlenmesi amacıyla davranışları izlemeye yönelik kontrol listelerinin geliştirecek ve bu öğrencileri uzman desteğine yönlendirecek.

Her ilçe veya mahallede eğitim kurumları, sosyal hizmetler, kolluk kuvvetleri ve sağlık kurumlarının katılımıyla risk izleme komiteleri oluşturulacak.

Eğitim kurumlarında hayata geçirilecek 'dijitanaliz' uygulaması ile çocukların dijital risk durumları tespit edilerek erken müdahale mekanizmaları kurulacak.



YAPAY ZEKA İLE TAKİP

Belediyeler bünyesinde, risk altındaki çocukları izlemek ve onlara doğrudan destek sağlamak amacıyla mahalle düzeyinde Çocuk Destek Merkezleri kurulacak.

Dijital platformlarda, çocukların 7/24 ulaşabileceği ve Sağlık Bakanlığı denetiminde çalışan psikolojik destek hizmetleri oluşturulacak. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, sosyal medya ve dijital platformlarda, çocukları hedef alan dijital zorbalık içeriklerinin hızlıca tespit edilmesine yönelik, yapay zekâ destekli bir erken uyarı sistemi kurulacak.

