Ankara Esenboğa Metro Hattı güzergahı resmen açıklandı! İşte duraklar!

Ankara’da uzun süredir gündemde olan Esenboğa Havalimanı Metro Hattı’na ilişkin güzergâh, yapılan video analizinde netleşti. Görüntülerde, hattın toplam 36 kilometre uzunluğunda olacağı bilgisi yer aldı. Esenboğa Havalimanı Metro Hattı üzerinde toplam 12 istasyon bulunacak. İşte paylaşılan görüntüye göre, metro hattının güzergahı ve durak isimleri..

Esenboğa Metro Hattı'nın Güzergâhı Ortaya Çıktı

Ankara'da uzun süredir gündemde olan Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'na ilişkin güzergâh, yapılan video analizinde netleşti. Görüntülerde, hattın toplam 36 kilometre uzunluğunda olacağı bilgisi yer aldı.

12 İstasyondan Oluşması Planlanıyor

Video analizine göre, Esenboğa Havalimanı Metro Hattı üzerinde toplam 12 istasyon bulunacak. Harita üzerinde ise 11 istasyon adı açık şekilde etiketlenmiş durumda.

İşte Metro Hattında Yer Alacak Duraklar

Görüntülerde paylaşılan bilgilere göre, metro hattı şu duraklardan oluşuyor:

  • YHT Gar (Başlangıç veya aktarma noktası)

  • Hastaneler

  • Demirlibahçe

  • Siteler

  • Solfasol

  • Kuyubaşı

  • Kuzey Ankara

  • Pursaklar

  • Fuar

  • Sarayköy

  • Esenboğa Havalimanı

  • Üniversite

Yapım Çalışmaları 2026'da Başlayacak<

Video analizinde yer alan bir diğer bilgiye göre, YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nın yapım çalışmalarına 2026 yılında başlanması planlanıyor. Proje tamamlandığında, Ankara'nın havalimanı ulaşımında önemli bir rahatlama sağlaması bekleniyor.

