Yeşil sahaların yıldızları, bazen akıllara zarar işlere imza atabiliyorlar... En ufak sakatlıkları bile günlerce konuşulan futbolcuların öyle sakatlık hikayeleri var ki, inanması hayli güç. Kimisi gözünü çıkarmaya çalıştı, kimisi cinsel ilişki sırasında sakatlandı, kimisi ise sadece konsol oyunu oynuyordu ki kendini sakat buldu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami de bu listede kendisine yer buldu. İşte Adil Rami'nin Gangnam Style dansı yaparken sakatlandığı görüntüler...
Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami hakkında şok gerçek! Gangnam Style dansı yaparken...29.08.2019 10:50
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