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Fenerbahçe'de yıldız isim kadro dışı! 28 kişilik kadroda yok

05 Şubat 2019, Salı

Süper Lig'de çıkışa geçen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. UEFA kadrosunun ardından TFF'ye 28 kişilik kadrosunu da sunan sarı-lacivertlilerde, yıldız isim kadro dışında bırakıldı.


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