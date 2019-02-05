Fenerbahçe'de yıldız isim kadro dışı! 28 kişilik kadroda yok

Süper Lig'de çıkışa geçen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. UEFA kadrosunun ardından TFF'ye 28 kişilik kadrosunu da sunan sarı-lacivertlilerde, yıldız isim kadro dışında bırakıldı.
Fenerbahçe'de yıldız isim kadro dışı! 28 kişilik kadroda yok05 Şubat 2019, Salı
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