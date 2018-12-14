Haberler Web TV Ezgi'nin esrarengiz ölümü!

Ezgi'nin esrarengiz ölümü!

14 Aralık 2018, Cuma

İstanbul Pendik'te kuzeni Erdem A.'nın evine gelen Ezgi Zeynep Çavdar (18) sabaha karşı fenalaştı. Eve gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları