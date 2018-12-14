İstanbul Pendik'te kuzeni Erdem A.'nın evine gelen Ezgi Zeynep Çavdar (18) sabaha karşı fenalaştı. Eve gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ezgi'nin esrarengiz ölümü!14 Aralık 2018, Cuma
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