Esra Erol'da canlı yayınında şoke eden olay! Hafta içi her gün Atv'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Saadet Tuna anlattıklarıyla herkesi şoke etti! Saadet Tuna, 'Biz sana sahip çıkacağız' diyerek 4 yıldır evinde kaldığı Meliha ve Kemal Dündar'ın para karşılığında kendisini birçok adamla tanıştırdığını ileri sürdü. Yaşlı kadının anlattıkları Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan Ali Bey'in sözleriyle doğru çıktı. İşte 13 Kasım Esra Erol'da son dakika gelişmesi!
Esra Erol'da canlı yayınında skandal olay! Kemal Dündar para karşılığı...13.11.2019 17:53
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