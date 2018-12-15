Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi açılıyor

Türk askerine 1912 yılından bu yana hizmet veren Esenler-Atışalanı'ndaki Metris Kışlası'nın yerine inşa edilen Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle 16 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.
Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi açılıyor15 Aralık 2018, Cumartesi
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