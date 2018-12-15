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Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi açılıyor

15 Aralık 2018, Cumartesi

Türk askerine 1912 yılından bu yana hizmet veren Esenler-Atışalanı'ndaki Metris Kışlası'nın yerine inşa edilen Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle 16 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.


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