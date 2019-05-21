Haberler Web TV Erzurum'da korkunç olay! Ortalık bir anda savaş alanında döndü

Erzurum'da korkunç olay! Ortalık bir anda savaş alanında döndü

21.05.2019 18:52

Erzurum’da iki taraf arasında çıkan kavgada bir kişi kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Cumhuriyet Caddesi adeta savaş alanına döndü.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları