Erzurum'da korkunç olay! Ortalık bir anda savaş alanında döndü 21.05.2019 18:52

Erzurum’da iki taraf arasında çıkan kavgada bir kişi kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Cumhuriyet Caddesi adeta savaş alanına döndü.