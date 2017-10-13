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Erdoğan'ın yoğun Sırbistan mesaisi başladı

10 Ekim 2017, Salı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi karşılama töreniyle karşılandı, ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi.
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