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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024, 16:57 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024, 16:57

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Mehmet Barlas'ın son konuşmasını eşi Canan Barlas anlattı: "20 kere seçim kazandın arkandayım"

Başta Bülent Ecevit, Turgut Özal, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan ile Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere dönemlerine damga vurmuş siyasetçilerle, sanatçılarla, entelektüellerle yakın dostluklar kuran gazeteci-yazar Barlas vefatının birinci yıl dönümünde anılıyor. Canan Barlas, 55 yıllık hayat arkadaşı, gazeteci-yazar Barlas'ı anlattı. Başkan Erdoğan'ın Mehmet Barlas'ı hastalık döneminde yalnız bırakmadığını vurgulayan Barlas, "Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Tayyip Bey telefon etti. 'Mehmet Abi ne diyorsun, bak yine aldık.' diyerek seçim sonuçlarını sordu. 'Ya ben senin için ne diyeyim? Ben hayatımda bir kere seçim kazanmadım, sen 20 kere seçim kazandın. Benim sana söyleyecek bir şeyim yok, arkandayım.' diye yanıt verdi. En son konuşmaları öyle oldu." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Mehmet Barlasın son konuşmasını eşi Canan Barlas anlattı: 20 kere seçim kazandın arkandayım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Mehmet Barlas'ın son konuşmasını eşi Canan Barlas anlattı: "20 kere seçim kazandın arkandayım"

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