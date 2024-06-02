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Son dakika: İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı bina çöktü! Enkazda altında kalanlar var... 2 kişi sağ çıkarıldı

Son dakika haberi... İstanbul Küçükçekmece'de saat 08.45 sularında 3 katlı bir bina bilinmeyen sebeple çöktü. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalanların olduğu ifade edilirken, ekiplerin çalışmaları sonucu iki kişi enkazdan sağ kurtarıldı.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 09:00 Güncelleme 02 Haziran 2024, 09:30
Son dakika: İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bina çöktü! Enkazda altında kalanlar var... 2 kişi sağ çıkarıldı

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İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan bir bina 08.45 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çöktü.

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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

İlk belirlemelere göre 4 katlı bir binanın çöktüğü ve enkaz altında bazı vatandaşların mahsur kaldığı bildirildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu bir kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.



İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN ÇÖKEN BİNA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

KÜÇÜKÇEKMECE Karta bina çöktü. Enkaz altında kalanlar var. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada " "02.06.2024 Pazar günü saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.



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