



ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR



İlk belirlemelere göre 4 katlı bir binanın çöktüğü ve enkaz altında bazı vatandaşların mahsur kaldığı bildirildi.



Ekiplerin çalışmaları sonucu bir kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.









İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN ÇÖKEN BİNA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA



KÜÇÜKÇEKMECE Karta bina çöktü. Enkaz altında kalanlar var. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada " "02.06.2024 Pazar günü saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.







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