SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024, 10:30 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024, 10:35

Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin hakkında yeni gelişme! Devreye dede girdi! Karara uymazsa ceza alacak!

Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. "Telefonuna el koyduğum için saldırdı balkona kilitledi" diyen Deniz Akkaya'nın açıklamaları sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti. Deniz Akkaya'nın kendisini darp ettiği ve hürriyetimden yoksun bıraktı iddialarında bulunduğu kızı Ayşe, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi. Ayşe'nin işlediği suçun 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' olduğunu ve cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olduğuna dair rapor düzenlendi. Akkaya hakkında, çocuğunun babası Önbilgin, Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talebinde bulundu. Ünlü mankenin babasından da yeni bir hamle geldi. İşte detaylar...

16 yaşındaki kızını ifşa etmişti! Deniz Akkayanın kızı Ayşe Önbilgin hakkında yeni gelişme! Devreye dede girdi! Karara uymazsa ceza alacak
16 yaşındaki kızını ifşa etmişti! Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin hakkında yeni gelişme! Devreye dede girdi! Karara uymazsa ceza alacak

SIRADAKİ VİDEO
Aşkım Kapışmak neden gözaltına alındı? Aşkım Kapışmak kimdir, kaç yaşında, nereli? Son dakika duyuruldu
01.06.2024Cumartesi
Oyuncu Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı
31.05.2024Cuma
Tabutta Rövaşata'nın Mahsun'u Ahmet Uğurlu vefat etti! Ahmet Uğurlu neden öldü? Hastalığı neydi ve kaç yaşındaydı?
30.05.2024Perşembe
Müge Anlı'da 18 yaşındaki Lamia kararını verdi! Sevgilisini canlı yayında ifşaladı: Yengesi ve abisinin özelini dinliyor
30.05.2024Perşembe
MÜGE ANLI CANLI İZLE! ATV Müge Anlı bugünkü programı CANLI İZLE Youtube!
30.05.2024Perşembe
Bunlar da Var
Tansu Çiller’in acı günü! Eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti! 03:12
Tansu Çiller’in acı günü!
01.06.2024Cumartesi
İsrail ordusu Lübnan’ı vurdu! Çok sayıda bomba atıldı gerilim yükseldi 02:01
İsrail ordusu Lübnan'ı vurdu!
01.06.2024Cumartesi
Tekirdağ Çorlu Trafik Kazası Haberi: 3 ölü, 4 yaralı! 00:41
Çorlu'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı!
01.06.2024Cumartesi
Rusya’da 40’a yakın patlama! Belgorod şehrinde Rus hava savunma sistemleri devreye girdi 01:40
Rusya'da 40'a yakın patlama!
01.06.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA