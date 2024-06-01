Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin hakkında yeni gelişme! Devreye dede girdi! Karara uymazsa ceza alacak!

Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. "Telefonuna el koyduğum için saldırdı balkona kilitledi" diyen Deniz Akkaya'nın açıklamaları sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti. Deniz Akkaya'nın kendisini darp ettiği ve hürriyetimden yoksun bıraktı iddialarında bulunduğu kızı Ayşe, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi. Ayşe'nin işlediği suçun 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' olduğunu ve cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olduğuna dair rapor düzenlendi. Akkaya hakkında, çocuğunun babası Önbilgin, Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talebinde bulundu. Ünlü mankenin babasından da yeni bir hamle geldi. İşte detaylar...